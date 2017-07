Holandsko a Nemecko už požiadali v Bruseli o presídlenie agentúry EMA

Na snímke Amsterdam. Foto: TASR Foto: TASR

Brusel 12. júla (TASR) - Holandsko a Nemecko sa oficiálne prihlásili do súťaže o premiestnenie Európskej agentúry pre lieky (EMA) z Londýna. Holanďania po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ ponúkajú Amsterdam ako nové sídlo pre agentúru, Nemci navrhujú Bonn.Nemecko podalo svoju oficiálnu žiadosť v Bruseli dnes, početná holandská delegácia tak urobila v utorok. Záujem o prestížnu agentúru z vyše 900 vysoko kvalifikovanými zamestnancami majú aj v Bruseli, Lille, Kodani, Štokholme, Dubline, Barcelone a Miláne. Všetky zainteresované krajiny, medzi ktoré patrí aj Slovensko s ponukou Bratislavy, majú na podanie oficiálnej prihlášky o presídlenie agentúry termín do konca júla. O jej novom sídle sa rozhodne v novembri.Nemecký minister zdravotníctva Hermann Gröhe lobuje za Bonn mottom "Čo najbližšie k Európe". Výhodou má byť to, že Bonn je sídlom viacerých medzinárodných organizácií, agentúr OSN, má medzinárodné letisko a silné ekonomické a vedecké zázemie.Na čele holandskej delegácie v Bruseli bola ministerka zdravotníctva Edith Schippersová, sprevádzali ju námestníčka primátora Amsterdamu Kajsa Ollongrenomová a bývalý minister financií a predsedom Lekárskeho centra Slobodnej univerzity v Amsterdame Wouter Bos. Ten podľa spravodajského servera DutchNews.nl vyhlásil: "Nech vyhrá ten najlepší kandidát a ja som presvedčený, že to je Amsterdam."Holandská vláda už oznámila, že poskytne 250 miliónov eur na novú budovu pre EMA. Amsterdam za svoje výhody považuje medzinárodné letisko Schiphol, dostatočnú dostupnosť hotelových izieb, dosť pracovných príležitostí pre rodinných príslušníkov zamestnancov EMA a plánuje zvýšiť aj počet miest v medzinárodných školách v meste.Bos ako holandský "veľvyslanec pre EMA" plánuje navštíviť dôležité európske hlavné mestá, aby presvedčil ich predstaviteľov, že Amsterdam je tým najlepším miestom pre agentúru EMA.EMA je decentralizovaná agentúra EÚ, ktorá je zodpovedná za vedecké hodnotenie, dohľad a monitorovanie bezpečnosti liekov používaných na území EÚ.