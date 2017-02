Holandsko chce preveriť, či britskí diplomati šíria fámy o nexite

Mark Rutte, archívne foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Brusel/Amsterdam 4. februára (TASR) - Holandský labouristický poslanec Michiel Servaes vyzval holandskú vládu, aby preskúmala pravdivosť fám, ktoré majú šíriť britskí diplomati vo svete, o tom, že aj Holandsko sa chystá opustiť Európsku úniu.Podľa piatkového článku spravodajského servera DutchNews.nl Servaes tvrdí, že dostalo tom, že britskí diplomati v iných krajinách, najmä v Ázii, hovoria o možnom, čiže odchode Holandska z EÚ. Dôvodom tejto kampane má byť snaha zabrániť spoločnostiam so sídlom v Británii, ktoré kvôli brexitu zvažujú premiestnenie z Británie do Holandska.Holandsko je pre medzinárodné spoločnosti lákavé. Nachádza sa v tesnom susedstve Británie,od Bruselu a inštitúcií EÚ, má dobre rozvinutú infraštruktúru služieb a dopravy, populáciu so znalosťou angličtiny a povesť demokratickej a stabilnej krajiny ústretovej voči investorom.Servaes prezradil, že jeho zdroje mu naznačili, že táto kampaň je riadená priamo z prostredia britskej vlády, ktorá si po brexite neželá oslabenie podnikateľského a finančného prostredia.Poslanec zo Strany práce preto vyzval holandskú vládu, aby využila oficiálne kanály a dozvedela sa o tejto záležitosti viac.Premiér Mark Rutte povedal, že o týchto fámach vie a upozornil, že ak sú pravdivé,. Premiér zároveň pripomenul, ženehrozí, lebo podpora verejnosti pre prípadný rozchod s EÚ prudko klesla., uviedol Rutte.Šéf holandskej diplomacie Bert Koenders označil britskú kampaň za. Zároveň dodal, že Holandsko má vlastnú stratégiu ako privítať firmy a inštitúcie túžiace zmeniť svoje sídlo.DutchNews.nl upozornil, že podľa prieskumu verejnej mienky zo septembra 2016 by odchod z Únie podporilo iba 20 percent Holanďanov.