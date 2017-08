Holandsko odmieta vydávať väzňov do Belgicka

Ilustračné foto Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Brusel/Amsterdam 3. augusta (TASR) - Holandský súd odmietol vydať do Belgicka osem podozrivých, ktorí v tejto krajine čelia obvineniam z nezákonného predaja drog. Holandsko trvá na tom, že potrebuje viac informácií o väzenských podmienkach v Belgicku.Spravodajský server DutchNews.nl pripomenul, že osem zadržaných osôb na území Holandska je súčasťou medzinárodného gangu, ktorý dovážal drogy z Južnej Ameriky do Európy. K ich zatknutiu došlo v rámci spoločnej holandsko-belgickej policajnej operácie.Belgicko má záujem trestne stíhať túto skupinu, čo však naráža na neochotu sudcov v Amsterdame. Tí svoj postoj zdôvodňujú obavami o stav belgických väzníc, na čo nedávno poukázala aj Rada Európy (RE).Výbor RE na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (CPT) minulý mesiac upozornil, že podmienky v belgických väzniciach boli najhoršie, aké ich inšpektori v Európe videli, najmä pokiaľ ide o preplnenosť väzenských ciel.uviedol amsterdamský súd vo svojom rozhodnutí.DutchNews.nl spresnil, že v súčasnosti sú všetky extradície väzňov a zadržaných osôb do Belgicka pozastavené až do ďalšieho zhodnotenia situácie v belgických väzniciach. Aj minulý rok Holandsko pozastavilo vydávanie väzňov do Belgicka, čo však platilo iba počas štrajku väzenského personálu.