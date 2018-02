Holandsko oficiálne stiahlo svojho veľvyslanca z Turecka

Na archívnej snímke šéf holandskej diplomacie Halbe Zijlstra. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Amsterdam 5. februára (TASR) - Holandsko v pondelok oznámilo stiahnutie svojho akreditovaného veľvyslanca z Turecka po neúspechu normalizovať vzťahy s Ankarou. Uviedol to spravodajský server Dutchnews.nl.Ide o najciteľnejšie ochladenie diplomatických vzťahov medzi oboma krajinami od jari minulého roka, keď holandské úrady nepovolili vstup do krajiny dvom tureckým ministrom, ktorí chceli vystúpiť na politických mítingoch tureckej menšiny pred referendom o posilnení právomocí prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.uviedol šéf holandskej diplomacie Halbe Zijlstra.Post veľvyslanca v Ankare bol neobsadený od apríla 2017, ale oficiálne oznámenie o stiahnutí veľvyslanca potvrdzuje, že rokovania v snahe normalizovať vzájomné vzťahy zlyhali.Zijlstra spresnil, že do celkového vyriešenia situácie žiaden nový veľvyslanec Turecka nebude v Haagu prijatý, a dodal, že toto posolstvo bolo odovzdané tureckému chargé d'affaires.Diplomatická roztržka sa začala vlani v marci, keď holandská strana nepovolila tureckému ministrovi zahraničných vecí vstup do krajiny, kde sa chcel stretnúť s členmi tureckej menšiny a obhajovať referendum o rozšírení právomocí prezidenta. O niekoľko dní neskôr to holandské úrady zakázali aj tureckému ministrovi pre rodinu a vyviedli ho z krajiny s policajnou eskortou, čo naživo odvysielala turecká televízia.Erdogan následne holandskú vládu obvinil za mal znevažujúce poznámky o úlohe holandských vojakov pri masakri v bosnianskej Srebrenici.Zijlstra v januári vyzval Turecko, aby prejavilo zdržanlivosť v severozápadnej Sýrii, kde turecká armáda bojuje s kurdskými milíciami, a vyjadril obavy, že Ankara sa pripravuje na rozsiahlu operáciu za svojimi hranicami.