Holandsko vyšetruje firmy, ktoré pomáhali Rusku budovať most na Kryme

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Amsterdam 4. mája (TASR) - Holandské ministerstvo spravodlivosti vyšetruje sedem domácich spoločností kvôli ich údajnému vyhýbaniu sa obchodným sankciám, ktoré Európska únia uplatňuje voči Ruskej federácii.Spravodajský server DutchNews.nl v piatok upozornil, že ministerstvo neprezradilo názvy holandských spoločností, ktoré sú podozrievané z predaja ťažkej strojárenskej techniky do Ruska. Holandské stroje a technika pomohli ruskej strane pri budovaní mosta cez Kerčský prieplav medzi Ruskom a polostrovom Krym. Most v celkovej dĺžke 19 kilometrov má byť oficiálne otvorený v sobotu 5. mája.Regionálny denník Gelderlander v tejto súvislosti informoval, že dve z podozrivých spoločností sú Dematec Equipment z obce Dodewaard a Biljard Hydrauliek z obce Milsbeek.Obchodné sankcie EÚ voči Rusku nadobudli platnosť v roku 2014 po tom, ako Ruská federácia v marci 2014 anektovala Krym.DutchNews.nl pripomenul, že pre Holandsko je údajná proruská angažovanosť niektorých domácich firiem nepochopiteľná aj kvôli zostreleniu lietadla malajzijských aeroliniek nad východnou Ukrajinou, k čomu došlo 17. júla 2014. Medzinárodná verejnosť vinu za tragický let MH17, pri ktorom zahynulo 298 ľudí, z toho 193 Holanďanov, pripisuje proruským povstalcom a ruskej vojenskej technike.Ak sa zistí, že vyšetrované holandské firmy porušili embargo EÚ tým, že poskytli tovary a služby ruskej strane, Súdny dvor EÚ to bude považovať zaPrípadné finančné pokuty by mohli predstavovať sumu 820.000 eur pre spoločnosti a 82.000 eur alebo dokonca trest odňatia slobody po dobu šesť rokov pre osoby, ktoré sú za tento obchod priamo zodpovedné.