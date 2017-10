Holandský kráľ uviedol do funkcie členov novej vlády Marka Rutteho

Holandský premiér Mark Rutte (uprostred vľavo) a holandský kráľ Viliam Alexander (uprostred) pózujú s členmi nového vládneho kabinetu na schodoch Kráľovského paláca Noordeinde v holandskom Haagu 26. októbra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Haag 26. októbra (TASR) - Vyše sedem mesiacov po parlamentných voľbách v Holandsku sa ujali vo štvrtok funkcie členovia novej vlády pod vedením doterajšieho premiéra Marka Rutteho. Noví ministri zložili prísahu do rúk holandského kráľa Viliama Alexandra, na čo sa pred palácom Noordeinde v Haagu nechali v súlade s tradíciou spoločne odfotografovať, informovala agentúra DPA.Zdĺhavé povolebné rokovania v Holandsku vyústili tento mesiac do vytvorenia stredopravicovej vládnej koalície pozostávajúcej zo štyroch strán - Rutteho liberálnej Ľudovej strany za slobodu a demokraciu (VVD), progresívnych Demokratov 66, umiernenej Kresťanskodemokratickej výzvy (CDA) a konzervatívnej Kresťanskej únie (CU). Spoločne disponujú tieto strany v dolnej komore parlamentu najtesnejšou možnou väčšinou 76 zo 150 kresiel.Od volieb do vzniku novej vlády uplynulo 225 dní, čo predstavuje doposiaľ najdlhšie takéto obdobie v dejinách Holandska. V parlamentných voľbách z 15. marca bola najúspešnejšia VVD so ziskom 33 mandátov, zatiaľ čo druhú priečku vo výsledkoch obsadila protiislamská a nacionalistická Strana za slobodu (PVV) Geerta Wildersa.Koaličným rokovaniam dominovali otázky migrácie, daní, interrupcií, eutanázie, sobášov osôb rovnakého pohlavia či euromeny. Hoci vzniknutá koalícia nezahŕňa Wildersovu stranu, je výrazne pravicovejšia než Rutteho predchádzajúca vláda so Stranou práce (PvdA). Očakáva sa, že jej programovými prioritami budú zníženie daní a národná identita.Novovytvorená vláda je už treťou v poradí na čele s Ruttem (50), ktorý je premiérom od roku 2010. Štvrtkový obrad v kráľovskom paláci však bol prvým od nástupu terajšieho panovníka Viliama Alexandra v roku 2013.