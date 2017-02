Holandský kráľovský pár navštívil Erfurt, Buchenwald, Weimar a Jenu

Holandský kráľ Viliam-Alexander (vľavo) s manželkou Maximou. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Weimar 8. februára (TASR) - Nabitý a mimoriadne kontrastný program absolvovali dnes holandský kráľ Viliam Alexander a kráľovná Máxima pokračujúc v niekoľkodňovej návšteve Nemecka.Hostia z krajiny tulipánov navštívili niekdajší koncentračný tábor Buchenwald, v ktorom medzi 285.000 deportovanými bolo svojho času aj viac ako 3000 ich krajanov vrátane účastníkov odboja. Asi 700 Holanďanov figurovalo aj medzi 56.000 tamojšími obeťami nacistickej svojvôle. Panovnícky pár tam položil dnes biele ruže a poklonil sa pamiatke obetí.Vzácnych hostí prijal predtým v Erfurte durínsky krajinský premiér Bodo Ramelow s manželkou, ktorí ich sprevádzali aj pri návšteve niekdajšieho koncentračného tábora.Následne si prvý holandský pár pozrel vo Weimare Knižnicu vojvodkyne Anny Amalie (1739-1807), ako aj Goetheho a Schillerov archív.Úvodným akordom dnešného programu dvojice bola návšteva Novej synagógy v Erfurte, najstaršieho plne zachovaného stánku svojho druhu v strednej Európe. Tým záverečným bola návšteva výskumného zariadenia - Leibnizovho inštitútu pre fotonické technológie v Jene.Vo večerných hodinách sa holandskí hostia presunú do Saska a následne do Saska-Anhaltska.Utorkový úvodný deň návštevy panovníckeho páru patril návšteve ságami opradeného hradu Wartburg neďaleko Eisenachu. Práve tam, čo je vzhľadom na 500-ročné jubileum reformácie osobitne aktuálne, preložil Martin Luther svojho času (v rokoch 1521-1522) Nový zákon do nemčiny. Od roku 1999 je hrad súčasťou Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.