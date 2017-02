Holandský kráľovský pár začal na hrade Wartburg návštevu Nemecka

Holandská kráľovná Máxima a jej manžel Viliam Alexander. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Eisenach 7. februára (TASR) - Holandský kráľ Viliam Alexander a kráľovná Máxima začali dnes niekoľkodňovú návštevu Nemecka, v rámci ktorej zavítajú do spolkových krajín Durínsko, Sasko a Sasko-Anhaltsko.Úvodný deň návštevy panovníckeho páru z krajiny tulipánov sprevádzalo mimoriadne nepriaznivé počasie, hustá hmla, ktorá však nezmarila zámer hostí navštíviť ságami opradený hrad Wartburg neďaleko Eisenachu v spolkovej krajine Durínsko.Práve tu, čo je vzhľadom na 500-ročné jubileum reformácie osobitne aktuálne, preložil Martin Luther svojho času (v rokoch 1521-1522) Nový zákon do nemčiny. Od roku 1999 je hrad súčasťou Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.Hostia z Holandska navštívia v Durínsku už v stredu aj Erfurt, Weimar a Jenu, aby následne smerovali do Saska a Saska-Anhaltska. Až do piatka ich čakajú dni s nabitým programom. Vo Weimare, presnejšie v neďalekom bývalom koncentračnom tábore Buchenwald i v Lipsku si kráľovský pár, ktorý sprevádza 70-členná obchodná delegácia, uctí obete druhej svetovej vojny.