Holandský minister financií Dijsselbloem odchádza z vysokej politiky

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Amsterdam 11. októbra (TASR) - Holandský minister financií Jeroen Dijsselbloem odchádza z vysokej politiky. Svoje pôsobenie v nej hodlá na národnej úrovni ukončiť približne o dva týždne, keď sa ujme úradu nová vláda, informovala dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne médiá.Na európskej úrovni Dijsselbloem predsedá stretnutiam vplyvnej Euroskupiny; vyhlásil, že túto úlohu bude vykonávať do vypršania svojho funkčného obdobia v januári. Dijsselbloem sa zároveň vzdáva svojho mandátu v Strane práce (PvdA). Čo tento 51-ročný politik plánuje robiť ďalej, zatiaľ nešpecifikoval.Dijsselbloem svoje rozhodnutie sformuloval v liste parlamentu, dopĺňa webový spravodajský portál DutchNews. Minister v ňom uvádza, že "nemá palebnú silu", ktorú bude deväťčlenné zastúpenie PvdA v parlamente potrebovať na to, aby bolo účinnou opozíciou voči novému vládnemu kabinetu.Dijsselbloema po prvý raz zvolili do zákonodarného zboru v roku 2000, ministrom financií je od novembra 2012. V zmienenom liste uvádza, že je "hrdý" na to, ako PvdA a Ľudová strana za slobodu a demokraciu (VVD) premiéra Marka Rutteho spolupracovali a preniesli Holandsko cez náročné časy hospodárskej krízy.