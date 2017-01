Holandský novinár chcel previezť trosky lietadla MH17

Pohľad na časť zrekonštruovaného lietadla malajzijskej leteckej spoločnosti Malaysia Airline, let MH17. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Amsterdam 9. januára (TASR) - Holandský novinár, ktorý z miesta havárie letu MH17 na východe Ukrajiny priviezol objavené kusy trosiek, obvinil dnes holandskú políciu, že sa voči nemu správala zbytočne, keď mu zhabala jeho fotoaparát a počítačové vybavenie.Novinára Michela Spekkersa vypočúvali policajti v sobotu po pristátí na amsterdamskom letisku Schiphol. Polícia tvrdí, že za pomoci kamaráta, ktorému dal svoju tašku, sa pokúsil prepašovať do Holandska nájdené kusy trosiek. Boli medzi nimi aj úlomky kostí, ktoré by mohli byť pozostatkami obetí pádu lietadla zostreleného v júli 2014, uviedol spravodajský server DutchNews.nl.Spekkers v rozhovore pre televíznu stanicu Omroep Brabant naopak upozornil, že dobrovoľne súhlasil s odovzdaním všetkých kusov nájdených trosiek, nie však zvukových súborov, ktoré by mohli byť použité na identifikáciu jeho zdrojov.vysvetlil novinár. Dodal, že na letisku bol odvedený na výsluch, ktorý sa skončil tým, že polícia mu odobrala nielen prinesené vzorky, ale aj jeho fotografický materiál a vybavenie, notebooky a mobilné telefóny.Spekkers počas dvojtýždňovej návštevy Ruska a Ukrajiny navštívil miesto dopadu zostreleného lietadla a tvrdí, že na poliach je ešte stále dosť kusov trosiek a ľudských kostí. On sám ako dôkaz svojho tvrdenia pozbieral niekoľko vzoriek, ktoré sa rozhodol vziať so sebou do Holandska. Tamojšia štátna prokuratúra v tejto súvislosti oznámila, že nemá v úmysle Spekkersa stíhať.Spekkers sa medzitým ospravedlnil za svoju správu na Twitteri, v ktorej sa pri návrate z Ukrajiny pýtal svojich známych, čo má urobiť s nájdenými troskami. Príbuzní obetí havárie letu MH17 obvinili novinára z neúcty.upozornil predseda Nadácie Vliegramp MH17 Evert van Zijtveld.