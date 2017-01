Holandský politik: Európske ženy sa boja odhaliť svoje blond vlasy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Koblenz 21. januára (TASR) - Európa potrebuje, povedal dnes na stretnutí popredných predstaviteľov európskych pravicovo-populistických strán v nemeckom meste Koblenz líder holandskej Strany slobody (PVV) Geert Wilders.začal svoj príhovor Wilders.pokračoval.Európski národniari teraz podľa Wildersa potrebujú stratégiu na to, aby čelili. Dodal, že lídri zavedených európskych strán spropagovali islamizáciu a európske ženy sa teraz bojaTýmito poznámkami odkázal na tému, ktorá jeho PVV dopomohla k aktuálne vedúcej pozícií v prieskumoch verejnej mienky pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami, ktoré sa v Holandsku uskutočnia v marci.Na stretnutí v Koblenzi sa okrem Wildersa zúčastňujú aj šéfka Národného frontu (FN) Marine Le Penová, predsedníčka Alternatívy pre Nemecko (AfD) Frauke Petryová, predseda talianskej Ligy Severu Matteo Salvini a generálny tajomník Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Harald Vilimsky. Podujatie prebieha v oslavnej nálade vďaka piatkovej inaugurácii nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorého predvolebnej kampani dominovala agenda zameraná proti establišmentu.Líderka francúzskeho Národného frontu (FN) Marine le Penová vo svojom prejave rok 2017 označila za. Ďalej skritizovala kancelárku Angelu Merkelovú, ktorá podľa jej slov síce bola oslavovaná ako hrdinka za to, že do krajiny pustila státisíce migrantov,