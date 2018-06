Holandský premiér považuje útok na Telegraaf za útok na slobodu tlače

Na zábere z bezpečnostnej kamery dodávka vráža do vstupnej haly budovy, v ktorej sídli celoštátny holandský denník De Telegraaf, a vznietila sa v utorok nadránom 26. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Amsterdam 26. júna (TASR) - Holandský premiér Mark Rutte považuje útok dodávkou na sídlo jedného z najväčších denníkov v krajine za urážku. Dodávka vrazila v utorok nadránom do vstupnej haly budovy, v ktorej sídli celoštátny denník De Telegraaf, a vznietila sa. Informovala o tom agentúra AP.Pri incidente, ku ktorému došlo okolo 04.00 h, sa nikto nezranil. Polícia po vodičovi dodávky pátra - predpokladá totiž, že išlo o úmyselný čin.Denník na svojej webovej stránke zverejnil video z útoku. Na videu je vidieť, ako muž s bielou dodávkou vrazil dvakrát do budovy. Potom z vozidla vystúpil a dodávku zapálil. Následne z miesta odišiel a nastúpil do čakajúceho auta. Vodiča podľa polície z miesta činu komplic odviezol v čiernom aute značky Audi. Oheň dostali hasiči rýchlo pod kontrolu.Kancelárie redakcie denníka sídlia v komerčnej štvrti na predmestí Amsterdamu.Podľa premiéra okolnosti incidentu zostávajú nejasné, ale súZatiaľ nič nenasvedčovalo tomu, že išlo o extrémistický čin.povedal v holandskom rozhlase v utorok šéfredaktor De Telegraafu Paul Jansen.dodal. Denník je známy tým, že informuje o organizovanom zločine v Amsterdame vrátane obchodovania s drogami, pripomína AP.Ako agentúra dodala, utorkový incident bol druhým zámerným útokom na holandské médiá v krajine za posledný týždeň. Vo štvrtok do inej amsterdamskej budovy, v ktorej sídli spoločnosť vydávajúca napríklad týždenník Panorama, niekto hodil protitankovú zbraň. Pri incidente nikto nebol zranený a polícia zatkla jedného podozrivého.Európska únia oba útoky v utorok odsúdila.povedal hovorca Európske komisie Margaritis Schinas.