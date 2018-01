Holandský stredopoliar Sleegers je definitívne hráčom AS Trenčín

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 7. januára (TASR) - Holandský futbalista Joey Sleegers sa stal definitívne hráčom AS Trenčín. Dvadsaťtriročný stredopoliar podpísal s fortunaligistom viacročný kontrakt. Informovala o tom oficiálna webová stránka trenčianskeho klubu.Odchovanec Feyenoordu Rotterdam nedostal v tíme pätnásťnásobného holandského šampióna príležitosť ukázať sa v prvom tíme. V minulosti patril aj do kádra mládežníckych reprezentácií Holandska od sedemnástky až po reprezentáciu do dvadsať rokov.povedal Sleegers pre astrencin.sk Joey Sleegers.Rodák z predmestia Eindhovenu si to v ročníku 2014/2015 nasmeroval na hosťovanie do druholigového FC Eindhoven, v ktorom odohral 33 stretnutí a dal 13 gólov. V nasledujúcom ročníku pomohol NEC Nijmegen k desiatej priečke v Eredivisie. Desaťkrát nastúpil v základnej zostave a osemkrát prišiel na trávnik počas zápasu.V minulom ročníku sa veľkým dielom podieľal na postupe VVV Venlo do najvyššej súťaže. Odohral 35 stretnutí a dal osem gólov. Následne sa z hosťovania vrátil do Nijmegenu, ktorý medzitým vypadol z prvej ligy. V NEC si však nenašiel stabilné miesto. Na jeseň nastúpil na sedem stretnutí. Ešte počas pôsobenia v Eindhovene sa stal talentom roka druhej ligy. Cenu si prevzal z rúk trénera Guusa Hiddinka.