Holandský útočník Weghorst sa stal novou posilou Wolfsburgu

Hannover 26. júna (TASR) - Novou posilou nemeckého futbalového klubu VfL Wolfsburg sa stal holandský útočník Wout Weghorst, ktorý do bundesligy prichádza z AZ Alkmaar.Dvadsaťpäťročný zakončovateľ podpísal so svojím novým zamestnávateľom štvorročný kontrakt do roku 2022 a Wolfsburg za neho podľa médií zaplatil 11 miliónov eur. Informovala agentúra DPA.Weghorst strelil 45 gólov v 86 zápasoch za Alkmaar a stal sa treťou letnou akvizíciou Wolfsburgu po Felixovi Klausovi a Pavao Pervanovi.povedal pre klubový web športový riaditeľ VfL Jörg Schmadtke.