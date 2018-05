Holandských väzňov by nemali prepúšťať po odpykaní dvoch tretín trestu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Amsterdam 2. mája (TASR) - Väzni z holandských väzníc, ktorých odsúdili na viac ako šesť rokov väzenia, by už nemali automaticky prepúšťať po odpykaní dvoch tretín vymeraného trestu. Uvádza sa to v novom návrhu zákona, o ktorom informoval spravodajský server Dutchnews.nl.Za návrhom stojí minister spravodlivosti Sander Dekker, ktorý ho v utorok predložil na posúdenie prokuratúre a holandskej Súdnej rade.Návrh zákona ukladá povinnosť posudzovať každý prípad individuálne na základeväznených osôb, kde sa zoberie do úvahy správanie väzňa. Nikto však už nebude prepustený skôr ako dva roky pred skončením vymeraného trestu.uviedol minister. Dodal, že dvojročné obdobie (skrátenie trestu) by malo stačiť pre všetkých väzňov.Podľa jeho slov je návrh chápaný ako gesto voči obetiam závažných trestných činov.vysvetlil Dekker.