Holdenerová zvíťazila na MS v alpskej kombinácii, Gutová v nemocnici

Na snímke švajčiarska lyžiarka Wendy Holdenerová. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

St. Moritz 10. februára (TASR) - Švajčiarska lyžiarka Wendy Holdenerová si na MS v St. Moritzi vybojovala zlato v piatkovej súťaži alpskej kombinácie. Po prvej časti bola siedma, v slalome sa posunula až na najvyšší stupienok. Druhá skončila jej krajanka Michelle Gisinová (+0,05 s), tretie miesto patrilo Rakúšanke Michaele Kirchgasserovej (+0,38). Slovensko nemalo v pretekoch svoju zástupkyňu.Domáce zjazdárky si pripravili najlepšie pozície už v prvej časti. Predovšetkým Holdenerová prekvapila v zjazde odvážnym výkonom a siedmym časom, ktorý jej ako špičkovej slalomárke dával veľkú šancu na zlato. Medzi husto postavené bránky sa Holdenerová chystala s vizitkou tretej dámy súčasného slalomu a s technickým náskokom pred všetkými súperkami. Teda aj pred Gisinovou, hoci tá si zo zjazdu zobrala na ňu náskok 37 stotín. Najvýraznejšie Holdenerová stratila na najrýchlejšiu po prvej časti, Talianku Sofiu Goggiovú (+0,94). Líderka po zjazde jazdí slalomy nevyspytateľne a jej medailové šance mali reálne kontúry. Sľubný čas (13.) zašla popredná rakúska technička Kirchgasserová (+1,33).Svoje príležitosti prepásli dve univerzálne hviezdy bielych svahov. U nedoliečenej Američanky Lindsey Vonnovej sa to dalo očakávať, jej iba 8. čas a strata 85 stotín na Goggiovú sa vzhľadom na deficit slalomového tréningu dostal do rozmerov výsledkového prepadu. Na domácich svahoch nie je vo svojej koži ani Lara Gutová, bronz v super-G po málo dravej jazde sa jej málil a tretia pozícia po kombinačnom zjazde tiež budila rozpaky. Gutová slalom jazdí priemerne a strata 43 stotín na vedúcu pretekárku i len 5-desatinový náskok na Holdenerovú naznačovali, že v druhej časti nemá všetko vo vlastných rukách. Do nej však Gutová ani nenastúpila. V tréningu slalomu medzi súťažnými časťami kombinácie spadla a helikoptérou ju transportovali do nemocnice v St. Moritzi, kde sa podrobila vyšetreniam. Podľa švajčiarskeho tímu pre zranenie ľavého kolena takmer určite vynechá nedeľný zjazd, v ktorom mala patriť medzi pódiové kandidátky. Navyše jej hrozí aj predčasný koniec sezóny.Holdenerovej stačil na triumf druhý najlepší slalomový čas. Líderka po prvej časti Goggiová, ako aj priebežne druhá Ilka Štuhecová zo Slovinska totiž nedokončili slalom. Usporiadateľská krajina sa tak radovala zo zlata i striebra, ktoré získala Gisinová. Najrýchlejšia slalomová jazda vyniesla Kirchagasserovú na bronzovú priečku.