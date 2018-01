HOLEC: Slováci prvú svetovú vojnu prijali s nevôľou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 1. januára (TASR) – Na frontoch prvej svetovej, alebo ako sa v tých časoch hovorilo Veľkej vojny, bojovalo približne 400.000 – 450.000 mužov zo Slovenska, pričom takmer 70.000 zomrelo. Vojna paralyzovala vnútropolitický život vo vtedajšom Uhorsku a ovplyvnila geopolitickú situáciu v Európe do takej miery, že umožnila reálne uvažovať aj o vzniku nových štátov. Jedným z nich sa stala Československá republika. Pre TASR to povedal profesor Roman Holec z Katedry slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.priblížil Holec. Na dedinách vznik vojny vybubnovali spolu s mobilizačnými rozkazmi a o vypuknutí vojny a manifeste informovala aj denná tlač vo svojich najbližších číslach.Nadšenie maďarského obyvateľstva pre vojnu slovenská verejnosť a obyvatelia nezdieľali.vysvetlil Holec. Mobilizácia však prebehla bez väčších problémov a bojová morálka slovenských vojakov vyplývajúca z tradičnej lojality voči panovníkovi a štátu sa hodnotila vysoko.konštatoval historik, podľa ktorého to súviselo i s porážkami na bojiskách a zhoršovaním sociálnej situácie v zázemí.Boje prvej svetovej vojny sa bezprostredne dotkli aj dnešného severovýchodného Slovenska.objasnil Holec s tým, že línia frontu prechádzala po čiare Bardejov – Svidník – Stropkov – Medzilaborce – Humenné – Snina a na oboch stranách frontu padlo okolo 45.000 vojakov.Na frontoch prvej svetovej vojny bojovalo 400.000 – 450.000 mužov zo Slovenska, teda asi sedmina vtedajšieho počtu obyvateľov.povedal Holec, podľa ktorého sa život v Rakúsko-Uhorsku prispôsobil potrebám armády a frontov.priblížil Holec. S pribúdajúcimi rokmi sa začala podľa jeho slov drasticky obmedzovať spotreba, objavovali sa poruchy v zásobovaní v stále hrozivejšej podobe umocňovanej infláciou a rekviráciami hospodárskych zvierat i kovových predmetov.dodal.Vojna paralyzovala vnútropolitický život v Uhorsku a znemožňovala normálne prejavy politického života, pripomenul Holec s poukázaním na vojenskú správu verejného života, zákaz zhromažďovania a spolčovania, cenzúru, obmedzený pohyb obyvateľov či nefungovanie zastupiteľských orgánov.podotkol historik. Česká a slovenská politická emigrácia v západnej Európe, USA a Rusku vsadila svoje aktivity na víťazstvo dohodových mocností umožňujúce úvahy o rozbití habsburskej ríše a vytvorení nových národných štátov, zdôraznil Holec. Odboju sa aj vďaka československým légiám podarilo získať status spojenca a súhlas dohodových veľmocí s novým usporiadaním strednej Európy.Z možných koncepcií sa podľa historika ako najproduktívnejšia ukázala byť myšlienka Československej republiky. Keď aj domáce politické elity nadobudli v závere vojny presvedčenie o životaschopnosti československého "projektu", bolo rozhodnuté.uzavrel Holec.