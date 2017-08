Holeša je spokojný s organizáciou,šanca na účasť na MS v hádzanej žije

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Konečné poradie ME hádzanárok do 17 rokov:

1. Nemecko,

2. Nórsko,

3. Maďarsko,

4. Francúzsko,

5. Rusko,

6. Dánsko,

7. Rumunsko,

8. Španielsko,

9. Švédsko,

10. Holandsko,

11. Čierna Hora,

12. SLOVENSKO,

13. Chorvátsko,

14. Rakúsko,

15. Česko,

16. Srbsko



Poradie najlepších strelkýň:

1. Zoe Sprengersová (Hol.) 53/14 gólov,

2. Nina Danová (Švéd.) 49/20,

3. Martina POPOVCOVÁ (SR) 43/15, ...

11. Barbora LANCZOVÁ (SR) 36/10



All Star tím:

brankárka: Diana Cristiana Ciucová (Rum.)

ľavé krídlo: Anna Lena Hausherrová (Nem.)

ľavá spojka: Jana Sobreperová Casolová (Šp.)

stredná spojka: Tamara Pálová (Maď.)

pivotka: Pauletta Foppová (Fr.)

pravá spojka: Valeria Maslovová (Rus.)

pravé krídlo: Henrikke Hauge Kjolholdtová (Nór.)

Najlepšie brániaca hráčka: Isabelle Anderssonová (Švéd.)

Najlepšia strelkyňa: Zoe Sprengersová (Hol.) - 53 gólov

Najužitočnejšia hráčka: Aimee von Pereirová (Nem.)

Michalovce 21. augusta (TASR) - Úspešný po organizačnej i športovej stránke. Tak zhodnotili majstrovstvá Európy hráčok do 17 rokov najvyšší predstavitelia Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Jaroslav Holeša i Ernö Kelecsényi. K absolútnej spokojnosti chýbalo iba umiestnenie slovenského tímu do 11. miesta, no aj napriek výslednej 12. priečke má ešte slovenské družstvo nádej na účasť na majstrovstvách sveta.Prezident SZH Jaroslav Holeša netajil spokojnosť s organizáciou podujatia, ktoré vyvrcholilo v michalovskej Chemkostav aréne.zhodnotil Holeša, ktorý vnímal aj pozitívne ohlasy na michalovskú Chemkostav arénu od zahraničných výprav.Aj viceprezident SZH Ernö Kelecsényi mal z organizácie ME i vystúpenia SR kladné dojmy.poznamenal Kelecsényi.Slovenské družstvo vstúpilo do turnaja s viacerými cieľmi. Prioritou bolo zotrvanie v najvyššej kategórii, no Slovenky siahali aj vyššie. Ďalšou z ambícií totiž bolo umiestnenie do 11. miesta (vrátane), ktoré by zaručilo postup na MS 2018 v Poľsku. Ako sa napokon ukázalo, Slovenky mali k vytúženej méte veľmi blízko. V základnej D-skupine len tesne zaostali za druhou priečkou, ktorá by znamenala postup do štvrťfinále. Neskôr mali tri pokusy na potvrdenie pozície v elitnej jedenástke, no skončili na 12. pozícii.vyzdvihol Holeša plusy slovenského tímu.Predstavitelia SZH pozorne sledovali pôsobenie domáceho družstva. Jeho vystúpenie bolo výsledkom novej stratégie prípravy reprezentačného tímu pod vedením dánskeho trénera Heineho Ernsta Jensena.poznamenal Holeša.Slovenky síce skončili tesne za vytúženou jedenástkou, ale šanca zúčastniť sa na budúcoročných MS hráčok do 18 rokov stále žije.uviedol Holeša.