Hollande by jadrové zbrane do rúk Le Penovej nezveril

Francúzsky prezident Francois Hollande, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 5. mája (TASR) – Do predvolebnej kampane vo Francúzsku opäť zasiahol úradujúci prezident Francois Hollande. Voličom odkázal, nech zvážia, či by zverili do rúk prezidentskej kandidátky Marine Le Penovej jadrové zbrane. Kandidátke Národného frontu (FN) posledný deň kampane nevyšiel podľa predstáv.odkázal úradujúci francúzsky prezident Francois Hollande nerozhodnutým voličom, ktorí zvažujú medzi voľbou Macrona a neúčasťou vo voľbách. Informoval o tom francúzsky denník Le Figaro.Hollande už po prvom kole vyjadril podporu favoritovi volieb Emmanuelovi Macronovi. Ten v prieskumoch naďalej vedie a zachováva si približne 60-percentnú podporu.Le Penová dnes navštívila katedrálu v meste Reims (Remeš), ktoré označila za "symbol francúzsko-nemeckého zmierenia a mesto otvorené Európe a mieru". Na mieste ju ale čakal dav demonštrantov s vajíčkami a pútačmi s protifašistickými heslami.Škandálom sa skončil aj dnes zverejnený rozhovor kandidátky FN pre taliansky denník Corriere della Sera. Pri otázke novinára, prečo neúspešný prezidentský kandidát Francois Fillon v mene pravice podporil v druhom jej súpera Macrona, povedala:Jej slová počas dňa rezonovali vo francúzskych médiách.Dnes o polnoci sa skončí francúzska prezidentská kampaň a začne sa moratórium. Druhé kolo volieb bude už v nedeľu. Favoritom na víťazstvo je Emmanuel Macron.