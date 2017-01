Hollande navštívil povstalcov z FARC a vyzdvihol mierovú dohodu

Na snímke francúzsky prezident Francois Hollande. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bogota 25. januára (TASR) - Francúzsky prezident Francois Hollande sa v utorok stretol s vedúcimi predstaviteľmi Revolučných ozbrojených síl Kolumbie (FARC), najväčšej povstaleckej organizácie tejto juhoamerickej krajiny. Hollande zavítal do tábora v meste Caldono v západokolumbijskom departemente Cauca.Hollande, ktorého sprevádzal kolumbijský prezident Juan Manuel Santos, ponúkol pomoc Francúzska pri odstraňovaní mín a pátraní po nezvestných ľuďoch, informovala dnes spravodajská stanica BBC. Paríž prispieva do rozpočtu EÚ určeného na podporu kolumbijského mierového procesu až 20 percentami.Hollande je prvým francúzskym prezidentom za takmer 30 rokov, ktorý navštívil Kolumbiu. Kolumbijská vláda a FARC podpísali vlani v novembri prelomovú dohodu, ktorou sa ukončil niekoľko desaťročí trvajúci konflikt. Šéf Elyzejského paláca zároveň označil túto dohodu za model pre riešenie konfliktov vo svete.vyhlásil Hollande počas návštevy tábora v Caldone, kde sa stretol aj s vedúcim pozorovateľskej misie OSN pre Kolumbiu Jeanom Arnauldom a vodcom FARC Pablom Catatumbom.uviedol Catatumbo.V 26 rozličných táboroch po celej Kolumbii je rozmiestnených viac než 350 pozorovateľov OSN z viacerých krajín Latinskej Ameriky. V priebehu nasledujúcich šiestich mesiacov začne pod dohľadom OSN s odzbrojovaním zhruba 5700 členov FARC. Revolucionári sa následne znova integrujú do spoločnosti.Hollande je na latinskoamerickom turné, v rámci ktorého okrem Kolumbie navštívi aj Čile. Ide o jednu z jeho posledných zahraničných ciest vo funkcii prezidenta, keďže po voľbách novej hlavy štátu v apríli a máji hodlá odstúpiť.