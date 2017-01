Hollande pricestoval do Kolumbie, kde sa stretne s vodcami FARC

Francúzsky prezident Francois Hollande. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bogota 24. januára (TASR) - Francúzsky prezident Francois Hollande pricestoval dnes na návštevu Kolumbie, kde má na programe stretnutie s vedúcimi predstaviteľmi najväčšej povstaleckej organizácie v krajine - Revolučných ozbrojených síl Kolumbie (FARC).Hollande priletel do južnej časti Kolumbie, kde má na základe historickej dohody medzi kolumbijskou vládou a FARC dôjsť k postupnému odovzdaniu zbraní týchto bojovníkov.Hollanda na návšteve v odľahlom tábore pod správou OSN sprevádza kolumbijský prezident Juan Manuel Santos spolu s ďalšími poprednými predstaviteľmi Kolumbie. Francúzskeho prezidenta tam majú oboznámiť s postupom, akým sa zhruba 7000 gerilových bojovníkov FARC v nasledujúcich mesiacoch vzdá svojich zbraní a začlení sa do občianskeho života.Hollande by sa mal počas tejto krátkej návštevy Kolumbie stretnúť aj s najvyšším vodcom FARC.Francúzsky prezident označil mierovú dohodu kolumbijskej vlády s FARC za model toho, ako by sa mali riešiť konflikty po celom svete.