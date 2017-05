Hollande: Televízna debata ukázala,že Le Penovej program je nebezpečný

Francúzsky prezident Francois Hollande. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Paríž 4. mája (TASR) – Televízna debata francúzskych prezidentských kandidátov odhalila, že plány Marine Le Penovej sú nebezpečné, vyhlásila dnes úradujúca hlava štátu Francois Hollande. Kandidátka Národného frontu (FN) tvrdí, že koná podľa očakávaní ľudu. V Bretónsku ju ľud privítal hádzaním vajíčok.citoval Hollanda francúzsky denník Le Monde. Úradujúci prezident v súvislosti so stredajšou televíznou debatou dodal, že počas nej "spadli masky" kandidátov.Postoj Le Penovej k spoločnej európskej mene euro je podľa neho neprijateľný a "nedovoľuje, aby sa stala prezidentkou."Paralelné využívanie obnoveného franku i eura, ako to navrhuje Le Penová, označil za "nebezpečné" aj guvernér francúzskej národnej banky Villeroy de Galhau. Guvernér pri tomto scenári očakáva, že voči franku by mali ľudia menšiu dôveru, čo by spôsobilo veľký nárast cien a zníženie kúpnej sily obyvateľstva.Prezidentská kandidátka sa bráni tým, že "robí presne to, čo by od nej Francúzi čakali". Povedala to počas dnešnej návštevy Bretónska na západe krajiny. Pri príchode do bretónskeho mestečka Dol-de-Bretagne na ňu čakalo približne 50 odporcov, ktorí na kandidátku FN začali hádzať vajcia a kričali "preč s fašistami".O približne 30 hodín sa začne vo Francúzsku predvolebné moratórium. Druhé kolo prezidentských volieb, v ktorom proti sebe stoja Emmanuel Macron a Marine Le Penová, bude v nedeľu.