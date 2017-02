Hollande: Útok mačetou v Louvri bol zrejme teroristickým činom

Na snímke policajti hliadkujú na uzatvorenom nádvorí múzea Louvre v Paríži v piatok 3. februára 2017. Francúzsky vojak postrelil v piatok pri vchode do podzemnej nákupnej zóny pod múzeom Louvre v Paríži neznámeho muža, ktorý naňho zaútočil nožom. Celú oblasť uzavreli a evakuovali. Jeden z vojakov na neho vystrelil spolu päť rán. FOTO TASR/AP Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Paríž 3. februára (TASR) - Dnešný útok mačetou pri parížskom Múzeu Louvre bol s najväčšou pravdepodobnosťou teroristickým činom. Počas summitu EÚ na Malte to novinárom povedal francúzsky prezident Francois Hollande.Francúzsky vojak postrelil dopoludnia pri vchode do podzemnej nákupnej zóny pri Múzeu Louvre neznámeho muža, ktorý na iného vojaka zaútočil nožom. Útočník napadol skupinu vojakov s arabským pokrikom "Alláhu akbar" (Alah je najväčší).Podľa Hollanda prakticky neexistujú pochybnosti o tom, že išlo o čin teroristického charakteru, hoci jednoznačné závery musia urobiť až vyšetrovatelia. Súčasne ubezpečil verejnosť, že situácia v okolí Louvru je už úplne pod kontrolou.Francúzska ministerka kultúry Audrey Azoulayová potvrdila, že múzeum zostane dnes preventívne zatvorené a jeho brány sa opäť otvoria v sobotu.Šéf Elyzejského paláca konštatoval, že napriek sprísneným bezpečnostným opatreniam vo Francúzsku stále existuje hrozba teroristických útokov. "zdôraznil Hollande, podľa ktorého dnešný incident dokazuje potrebu pokračovania mimoriadnych opatrení.Muža, ktorý zaútočil na vojaka, previezli do nemocnice s piatimi strelnými zraneniami. Podľa Hollanda ho vyšetrovatelia vypočujú hneď, ako to bude možné.Minister vnútra Bruno Le Roux zdôraznil, že vďaka profesionálnemu a rýchlemu zásahu bezpečnostných zložiek sa podarilo dostať do bezpečia všetkých 1200 ľudí, ktorí sa v čase útoku nachádzali v múzeu.Polícia po útoku vykonala raziu v ôsmom parížskom obvode, kde bola nakrátko uzavretá jedna z ulíc; bližšie podrobnosti o tomto zásahu neboli bezprostredne známe.