Hollande žiada opatrenia na ochranu pred hackermi počas kampane

Paríž 15. februára (TASR) - Francúzsky prezident Francois Hollande dnes požiadal o prijatie "špecifických opatrení" na odvrátenie prípadných počítačových útokov počas kampane pred prezidentskými voľbami vo Francúzsku.Hollandov apel, ktorý zaznel na dnešnom zasadnutí rady obrany štátu, súvisí s podozrením vzneseným voči Rusku, že zasahovalo do volieb amerického prezidenta. Je aj dôsledkom obvinení, ktoré Rusku adresoval štáb jedného z kandidátov prezidentských volieb vo Francúzsku - Emmanuela Macrona.Macron sa stal v uplynulých dňoch terčom "falošných správ" zverejňovaných v ruských štátnych médiách. Jeho volebný tím a hnutie Vpred! (En marche!) čelí tisíckam počítačových útokov.Podľa generálneho tajomníka hnutia Vpred! Richarda Ferranda bol Macron ako bývalý investičný bankár v rukých médiách obvinený, že je agentom "veľkého amerického bankovníckeho systému". Túto správu prevzala aj televízia RT.Do tejto kampane sa podľa neho zapojil aj ruský denník Izvestija. Ten citoval zakladateľa stránky WikiLeaks Juliana Assangea, ktorý vyhlásil, že jeho organizácia má o Macronovi "zaujímavé informácie".Emmanuel Macron už musel vyvracať aj medializované falošné obvinenia o svojej údajnej homosexualite.Ruská televízna stanica RT a spravodajský portál Sputnik, ponúkajúce spravodajstvo aj vo francúzskom jazyku, v utorok dôrazne odmietli obvinenia Macronovho štábu.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov ich zasa na tlačovej konferencii označil za absurdné. "Nemali sme a ani nemáme v úmysle zasahovať do vnútorných záležitostí iných krajín, osobitne nie do volieb," zdôraznil Peskov, podľa ktorého je zrejmé, že v niektorých krajinách vedú hysterickú kampaň proti ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.Macron ako nezávislý centristický kandidát sa v posledných týždňoch teší nárastu preferencií v prezidentskej kampani. Podľa agentúry Reuters sa tak stal favoritom na víťaza v druhom kole volieb, v ktorom má 7. mája najväčšie šance poraziť kandidátku Národného frontu Marine Le Penovú.