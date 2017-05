Hološko napodobnil Kisela, po titule tvrdí:Jedna z naj sezón v kariére

Filip Hološko Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sydney 8. mája (TASR) - Dráma so šťastným koncom korunovaná šiestou trofejou v kariére. Slovenský futbalový útočník Filip Hološko po ligových tituloch v Česku a Turecku dobyl aj ten austrálsky s jeho FC Sydney, ktoré vo finále A-League uspelo nad Melbourne Victory v rozstrele z 11 m, keď sa súboj skončil aj po predĺžení 1:1.Zverenci trénera Grahama Arnolda pred 30-tisícovou kulisou mali v jedenástkovej lotérii napokon pevnejšie nervy, keď zvíťazili 4:2. Hráči Sydney získali prvýkrát od roku 2010 double, okrem majstrovského titulu v A-League triumfovali aj v základnej časti tzv.. V nej prekonali viacero ligových rekordov, napríklad v počte nazbieraných bodov v základnej časti (66). Hološko zasiahol v sezóne do 28 duelov, v ktorých zaznamenal celkovo osem presných zásahov.povedal pre web jeho zastupiteľskej agentúry Football Service Agency Hološko. Ten získal šiestu významnú kolektívnu trofej v úspešnej kariére po dvoch majstrovských tituloch v Česku s Libercom, jednom v Turecku s Besiktasom a dvoch prvenstvách s tým istým tímom v Tureckom pohári.dodal 33-ročný útočník, ktorý je po Karolovi Kiselovi len druhým Slovákom na listine víťazov austrálskej A-League.Veľmi dôležitá bola v play off výhoda domáceho prostredia.Na finále nechýbali Hološkovi najbližší - rodina i známi:Zmluva v Sydney sa Hološkovi skončí po sezóne, nad novou ešte nerozmýšľa, keďže si potrebuje najmä dobre oddýchnuť. Uvšak zažil dva dobré roky, hoci stratil miesto v slovenskej reprezentácii.povedal Hološko, ktorý s bilanciou 18 gólov a 10 asistencií za dve sezóny vyjadril spokojnosť: