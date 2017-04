Hološko prispel gólom k postupu FC Sydney do finále play off A-League

Filip Holosko. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

A-League - semifinále (na 1 zápas):



FC Sydney - Perth Glory 3:0

/F. HOLOŠKO (Sydney) hral do 66. min. a v 45.+1 min. strelil gól/

Sydney 29. apríla (TASR) - Slovenský futbalista Filip Hološko prispel jedným gólom k sobotňajšiemu postupu jeho FC Sydney do finále play off austrálskej A-League. Suverén a rekordér základnej časti zdolal jasne v semifinále hranom na jedno víťazstvo na domácej tráve Perth Glory 3:0, Hološko hral do 66. minúty. Súper FC Sydney v boji o titul vzíde z druhej semifinálovej dvojice Melbourne Victory - Brisbane Roar.Zverenci trénera Grahama Arnolda získali za ovládnutie základnej časti tzv. "Premiers Plate", pričom prekonali viacero ligových rekordov, napríklad v počte nazbieraných bodov v základnej časti (66). To im zaistilo nasadenie priamo do semifinále s výhodou domáceho prostredia. V ňom Hološko nastúpil v základnej zostave a v nadstavenom čase prvého polčasu pridal tretí gól jeho tímu.Tridsaťtriročný Hološko pred duelom pre svoj oficiálny web povedal, že "očakáva výborný zápas pred zaplneným štadiónom, v ktorom hráči Sydney chcú ich fanúšikom, hladným po úspechu, pripraviť takú sezónu, na ktorú dlho nezabudnú". Dôležitým momentom v konečnom účtovaní môže byť fakt, že "Sky Blues" budú mať aj vo finále výhodu domáceho prostredia.