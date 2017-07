Homola chce potvrdiť formu aj v Nemecku

Matej Homola. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Oschersleben 7. júla (TASR) - Slovenský automobilový pretekár Matej Homola sa počas najbližšieho víkendu predstaví na ďalších pretekoch seriálu TCR International Series. Na okruhu v nemeckom Oscherslebene by rád nadviazal na nedávny úspech zo Salzburgringu, kde skončil na 2. mieste. Zároveň by v boji o prvú päťku priebežného poradia rád nadviazal na vlaňajší úspech na tomto okruhu.Homola si dobre pamätá na minulý rok, keď v Oscherslebene dokázal zvíťaziť.uviedol onedlho 23-ročný pretekár. Mechanici tímu DG Sport Compétition nebudú mať na nastavenie auta veľa času. Víkend TCR International Series je totiž veľmi nahustený. Prvý tréning je na programe už v sobotu 8. júla o 9.00, druhý popoludní a krátko na to aj dvojkolová kvalifikácia. V nedeľu sú potom na programe obe jazdy.