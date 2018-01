Homola je po Abú Zabí na 3. mieste priebežného poradia seriálu TCR

Na archívnej snímke slovenský automobilový pretekár Matej Homola. Foto: FOTO TASR/Örzsik Edmund Foto: FOTO TASR/Örzsik Edmund

Abú Zabí 21. januára (TASR) - Slovenský automobilový pretekár Matej Homola skvelým spôsobom odštartoval kalendárny rok 2018. V úvodných pretekoch seriálu TCR Middle East v Abú Zabí skončil na druhom mieste. V druhej jazde obsadil štvrtú priečku a po prvom z troch podujatí tak figuruje na výbornej tretej pozícii priebežného hodnotenia.Na okruhu Yas Marina v Spojených arabských emirátoch štartoval Homola do prvej jazdy s Volkswagenom Golf GTi TCR DSG talianskeho tímu Pit Lane Competizioni z tretieho miesta, ktoré si vyjazdil v piatkovej kvalifikácii. Štart sa mu vydaril a hneď sa dostal na 2. miesto. Veľa nechýbalo a mohol sa dostať do vedenia.uviedol Homola v tlačovej správe.V druhej jazde štartoval z ôsmeho miesta a čakalo ho množstvo predbiehania. Auto sa však správalo odlišne, ako v prvých pretekoch. Inžinieri sa rozhodli znížiť tlak v pneumatikách, no žiadny pozitívny efekt sa nedostavil a auto bolo výrazne nedotáčavé.dodal.