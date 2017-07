Homola obsadil v nemeckom Oscherslebene druhé miesto

Slovenský automobilový pretekár Matej Homola Foto: TASR/Örzsik Edmund Foto: TASR/Örzsik Edmund

Oschersleben 9. júla (TASR) - Slovenský automobilový pretekár Maťo Homola sa druhý raz v tejto sezóne TCR International Series dostal na stupne víťazov. Po druhej priečke na Salzburgringu zopakoval tento výsledok aj cez víkend v nemeckom Oscherslebene. Jazdec belgického tímu DG Sport Compétition sa tak po zisku 24 bodov posunul do prvej desiatky celkového hodnotenia.V prvej jazde štartoval Homola z 10. miesta a po chybách súperov sa so svojou Astrou TCR posúval vyššie. Napokon sa mu podarilo ubrániť konečné 7. miesto pred skúseným Holanďanom Jaapom van Lagenom na VW. Nové pneumatiky si ušetril do druhej jazdy, v ktorej štartoval z prvého miesta. Po havárii skončilo naraz sedem jazdcov a preteky museli reštartovať. Homola držal súperov za sebou až do posledného kola, keď ho predbehol Gianni Morbidelli, jazdec so skúsenosťami z F1.uviedol Homola na tlačovej konferencii.TCR International Series má teraz sedemtýždňovú pauzu. Ďalšie preteky sa pôjdu 3. septembra 2017 na okruhu Buriram v Thajsku.