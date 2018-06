Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 4. júna (TASR) - Japonská automobilka Honda zaznamenala aj v máji pokles predaja v Číne, už štvrtý mesiac po sebe. Dôvodom boli problémy jej najobľúbenejšieho športovo-úžitkového modelu CR-V.Odbyt japonskej automobilky v Číne klesol v máji medziročne o 15,3 % na 99.263 vozidiel.Za prvých päť mesiacov roka sa predaj Hondy na najväčšom automobilovom trhu na svete znížil o 6,5 % na 501.116 vozidiel.Dôvodom poklesu predaja japonskej firmy v Číne v tomto roku sú problémy s motormi jej CR-V v studených klimatických podmienkach.Začiatkom marca sa spoločnosť Honda rozhodla zastaviť predaj modelu CR-V a poznamenala, že bude musieť urobiť to isté s modelom Civic, pretože čínske úrady odmietli plán automobilky zvolať do servisov 350.000 týchto vozidiel na odstránenie chýb.Problém sa odvtedy podarilo vyriešiť, keďže čínsky úrad pre dohľad minulý mesiac umožnil Honde zvolať oba modely na opravy. Honda však nedokázala obnoviť predaj CR-V až do 22. mája.uviedol hovorca Hondy v Pekingu.Dopyt po populárnej CR-V a nedávno prepracovanom modeli Civic bol hlavným motorom výrazného rastu predaja Hondy v Číne v uplynulých troch rokoch.Vlani sa odbyt Hondy zvýšil o 15,5 % na 1,44 milióna vozidiel. V roku 2016 stúpol jej predaj v Číne o 24 %, percent a v roku 2015 o 32,5 %.