Honda zníži kapacity v Japonsku, sústredí sa na nové technológie

Tokio 4. októbra (TASR) - Japonská automobilka Honda Motor plánuje ukončiť výrobu v závode Sajama v Japonsku do roku 2022. Zníži tak svoju výrobnú kapacitu o 24 % na domácom trhu, kde bojuje so stagnáciou predaja, aby sa mohla sústrediť na vývoj a výrobu elektromobilov a ďalšie nové technológie.Automobilka dnes oznámila, že sa chce viac venovať vývoju výroby nových technológií, ako sú elektromobily alebo autá bez vodiča, aby udržala krok s čoraz tvrdšou konkurenciou.Zatváranie automobilových závodov je v Japonsku zriedkavé. Honda, podobne ako jej globálni konkurenti, čelí tlaku na zníženie nákladov v starších podnikoch, najmä v krajinách, kde sú predaj a zisky slabé, aby mohla financovať expanziu v Číne a vývoj nových technológií.Vedenie tretej najväčšej japonskej automobilky sa tak pokúša oživiť "kultúru inovácií" po niekoľkých rokoch pomerne masívneho zvolávania vozidiel pre technické problémy. A zaostáva aj v ponuke nových produktov, čo čiastočné zapríčinil fakt, že sa viac sústredila na rast produkcie a zisku.Automobilka by chcela znížiť domácu výrobnú kapacitu na približne 810.000 vozidiel ročne, čo je zhruba 76 % jej súčasnej výrobnej kapacity (1,06 milióna vozidiel).No zatiaľ čo doma automobilka znižuje kapacitu, v Číne chce do roku 2019 otvoriť novú továreň, keďže tam registruje výrazný rast dopytu.Honda tiež rozširuje svoju kapacitu v Severnej Amerike a nedávno oznámila, že plánuje zvýšiť produkciu svojho sedanu Accord v závode v Ohiu.Globálna produkcia Hondy však zostane takmer bez zmeny, na úrovni približne 5,06 milióna áut ročne.