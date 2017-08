Hontianske Tesáre už rok a pol nemôžu nájsť sociálneho pracovníka

Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš

Hontianske Tesáre 24. augusta (TASR) - V Hontianskych Tesároch v okrese Krupina sa nedarí opätovne rozbehnúť projekt terénnej sociálnej práce. Obec zmluvu o nej podpísala s úradom práce už vlani vo februári. Terénny sociálny pracovník, ktorý by mal agendu viesť, musí byť podľa nového zákona absolventom odboru sociálna práca, žiadny takýto sa ale v obci a v jej blízkom okolí nenachádza."Stále riešime tento problém. Robili sme opakovane výberové konania, dali sme inzerát na ponuku práce, ale zatiaľ bezvýsledne. Jednu uchádzačku sme aj mali, ktorá by všetko spĺňala, ale dostala lepšie platenú ponuku, a tak v obci stále terénna sociálna práca nefunguje. Je to na škodu veci, ale nevieme s tým pohnúť," povedala TASR starostka Dana Kohútová.V Hontianskych Tesároch by však pomoc sociálnych pracovníkov veľmi potrebovali. Z viac ako 900 obyvateľov obce je približne tretina Rómov. Prevažná časť je s nízkym alebo vôbec žiadnym vzdelaním a bez práce. Pre možnosť zamestnať sa, či umiestniť deti do škôl, alebo vybaviť agendu potrebnú k životu, preto nevyhnutne potrebujú pomocnú ruku.