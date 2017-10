Hornonitrianske mestá a obce by mala spájať cyklotrasa

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bojnice 19. októbra (TASR) - Na hornej Nitre by mala v budúcnosti vzniknúť cyklotrasa približne za 8,6 milióna eur. Memorandum o spolupráci, ktoré je jedným z podkladov pre jej výstavbu, podpísali vo štvrtok v Bojniciach zástupcovia hornonitrianskych obcí s predstaviteľmi Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).Trasu cyklistického chodníka s dĺžkou asi 52 kilometrov definuje štúdia realizovateľnosti.povedal spracovateľ štúdie Andrej Jáchim zo spoločnosti Cykloprojekt so sídlom v Bratislave.Výsledný variant bol podľa neho vybraný so zreteľom najmä na bezpečnosť cyklistov, z toho dôvodu je aj viac ako 50 percent cyklotrasy navrhovaných ako novostavba a samostatné cyklistické cestičky, teda cyklisti idú úplne mimo miestnych komunikácií.ozrejmil.Orientačné náklady na vybudovanie cyklotrasy aj s lávkami a spevnenými plochami sú cca 8,6 milióna eur, vyčíslil Jáchim."Memorandum má význam z toho dôvodu, že Handlovčania už dlhodobo chcú, aby sa vytvorila cyklotrasa, prepojili sa jednotlivé obce, mestá a samozrejme, aby vznikla aj spolupráca medzi krajmi," uviedol zástupca primátora Handlovej Dušan Klas.Podpis memoranda víta aj starosta Oslian (okres Prievidza) František Priekala, ktorý zatiaľ nezaznamenal pripomienky alebo podnety od obyvateľov. "S časťou pozemkov v centre, myslím, nebudeme mať problém, keďže sú vo vlastníctve obce. Bude tam dôležité, aby bola zachovaná bezpečnosť, to nás hlavne zaujíma," doplnil a podotkol, že v obci by boli radi, keby sa výstavba cyklotrasy zrealizovala do dvoch či troch rokov.Štúdiu konzultovali jej zhotovitelia so zástupcami dotknutých miest a obcí, kadiaľ cyklotrasa povedie. Pre trasovanie cyklistickej trasy existuje viacero variantov. Ten výsledný by sa mal v nasledujúcej fáze rozdeliť na úseky, pre ne dá spracovať dokumentáciu pre územné rozhodnutie.Zámerom kraja bolo vytvoriť takzvanú chrbtovú os cyklotrasy. Obce, ktoré sú mimo nej, sa na ňu v budúcnosti budú môcť napojiť vlastnými cyklochodníkmi. Z cyklotrasy je vyňatý úsek od Prievidze do Bojníc, samosprávy miest ho totiž riešia samostatne. Na jeho výstavbu žiadajú financie z Integrovaného regionálneho operačného programu. Do budúcna počíta TSK s tým, že by vybudovanú cyklotrasu na hornej Nitre prepojil s Nitrianskym samosprávnym krajom.