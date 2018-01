Horolezci uviazli na himalájskom štíte, plánuje sa ich záchrana

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 26. januára (TASR) - Dvaja európski horolezci sa v piatok dostali do ťažkostí na štíte Nanga Parbat v Himalájach v Pakistane a pripravuje sa záchranná operácia. Informovali o tom poľské médiá a tlačová agentúra AP.Horolezci Tomasz Mackiewicz z Poľska a Elisabeth Revolová z Francúzska uviazli na Nanga Parbate vo výške viac ako 7000 metrov nad morom. Štít vysoký 8126 metrov je deviatym najvyšším vrchom na svete.Mackiewicz sa údajne nachádza v kritickom stave - trpí snežnou slepotou a akútnou výškovou chorobou, čo je nevoľnosť spôsobená nedostatkom kyslíka.Poľské ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že zaplatí náklady na záchrannú operáciu, do ktorej budú zapojené dva vrtuľníky a vo vyšších nadmorských výškach aj pomoc štyroch dobrovoľných alpinistov.Pokus o záchranu sa začne v sobotu, keď to dovolí počasie.