Horolezci z Nemecka zomreli na podchladenie pri výstupe na M.Blanc

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 10. augusta (TASR) - Dvaja vysokohorskí turisti z Nemecka zomreli na podchladenie, keď sa počas výstupu cez ľadovec na vrchol Mont Blanc du Tacul dostali do búrky. Informovala o tom dnes agentúra AP, podľa ktorej sú obeťami bratia vo veku okolo 40 rokov.Horská služba v Chamonix dnes spresnila, že muži začali výstup na Mont Blanc v pondelok za dobrého počasia. Bez problémov vystúpili až k skupine piatich ostrých skalnatých štítov Aiguilles du Diable - vo výške 4200 metrov -, kde sa však dostali do snehovej víchrice, keď vietor dosahoval rýchlosť viac ako 120 kilometrov za hodinu.Telá oboch mužov našiel v stredu pátrací vrtuľník. Horskú službu zalarmovali v utorok večer príbuzní nemeckých horolezcov.Mont Blanc du Tacul sa nachádza medzi štítmi Aiguille du Midi a Mont Blanc. Je vysoký 4250 metrov a je súčasťou masívu Mont Blancu. Výstup naň je náročný, ale horolezcami a vysokohorskými turistami je vyhľadávaný.Denník Le Parisien dnes napísal, že záchranári zo Chamonix uplynulý víkend v masíve Mont Blancu pomáhali skupine maďarských alpinistov, medzi ktorými boli aj deväťročné dvojčatá.Horský vodca, ktorý skupinu stretol v útulni Gouter, kde chceli pred výstupom na Mont Blanc stráviť noc, zalarmoval horskú službu a tá deti vrtuľníkom dopravila do údolia.napísal podľa miestneho týždenník Le Messager horský vodca na sociálnej sieti.spresnil pre týždenník nemenovaný kapitán žandarmérie.