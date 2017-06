Horolezec Hámor sa po návrate teší na Tatry, pivo a pečené rebrá

Horolezec Peter Hámor, archivné foto Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Poprad 2. júna (TASR) – Najznámejší slovenský horolezec Peter Hámor, ktorý 15. mája uzatvoril výstupom na osemtisícovku Dhaulágirí (8167 m n. m.) takzvanú Korunu Himalájí, teda všetkých 14 himalájskych osemtisícoviek, by sa mal na Slovensko vrátiť ešte v priebehu tohto týždňa. Na svojom profile na sociálnej sieti Facebook zároveň odkázal, že sa teší na svojich blízkych, priateľov, ale aj na bryndzové halušky, pečené rebrá a kolená, čapované pivo a na Tatry.Štvorica horolezcov (Michal Sabovčík, Michal Gábriž a Tomáš Petrík) na čele s Hámorom sa nachádza v Káthmandu v Nepále.uvádza sa na jeho profile. Podľa jeho slov sa Himaláje stali súčasťou životov viacerých horolezcov. Zároveň poznamenal, že po prílete na Slovensko sa zas nebude vedieť dočkať, kedy uvidí zasnežené vrcholy najvyšších hôr, divoké údolia, spenené rieky a starých kamarátov.Hámor pri výstupe na siedmu najvyššiu horu sveta uspel až na druhýkrát, svoj prvý pokus prerušil pre smrť jedného z členov expedície v roku 2009. Pre Michala Sabovčíka, ktorý Dhaulágirí zdolal spolu s ním, to bola prvá osemtisícovka, na ktorú vystúpil.Hámorov projekt s názvom Himalayadventure XXVII odštartoval 10. marca odletom z Bratislavy do Káthmandu v Nepále. Slovenskí horolezci postupne absolvovali aklimatizačné výstupy v himalájskom údolí Solo Khumbu a v oblasti Mount Everestu, do výškového tábora vo výške 4500 metrov sa následne presunuli 13. apríla. "priblížil Hámor. Počas expedície sa horolezcom nevyhli ani viaceré ochorenia. Ako dodal, projekt Himalayadventure bude pokračovať. "Dúfam, že budúcoročná expedícia bude taká príjemná a úspešná, ako bola táto," uzavrel.Peter Hámor je slovenský výškový horolezec a himalájista. Jeho prvou osemtisícovkou bola najvyššia hora sveta, Mount Everest (8848 m n. m.), na vrchol ktorej vystúpil 19. mája 1998. Dosiaľ stál 16-krát na vrcholoch 15 osemtisícoviek. Na najnebezpečnejšiu z nich, Annapurnu (8091 m n. m.), sa mu podarilo vystúpiť ako prvému horolezcovi v histórii z oboch strán. Po prvý raz to bolo v roku 2006, druhý výstup nasledoval o štyri roky neskôr. Zatiaľ je jediný Slovák, ktorý vystúpil aj na najvyššie vrcholy všetkých kontinentov.