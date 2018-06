Horskí i leteckí záchranári pomáhali zranenému lesnému robotníkovi

Na snímke záchranársky vrtuľník.. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zuberec 4. júna (TASR) – Príslušníci Horskej záchrannej služby (HZS) zo Západných Tatier smerovali v pondelok v popoludňajších hodinách do sedla Borek na pomoc 44-ročnému lesnému robotníkovi, ktorý utrpel pri práci zranenie chrbtice a mal sťažené dýchanie. HZS o tom informovala prostredníctvom oficiálnej facebookovej stránky.Horskí záchranári muža na mieste ošetrili, uložili ho do vákuového matraca a privolali posádku leteckých záchranárov. Zraneného muža po poskytnutí medikamentóznej liečby lekárom Vrtuľníkovej záchrannej a zdravotnej služby transportovali pomocou nosidiel na najbližšiu lúku. Odtiaľ ho posádka leteckých záchranárov previezla do nemocnice.