Horskí záchranári pomáhali Poliakom na Gerlachovskom štíte i Pieninách

Vo večerných hodinách zasahovali záchranári HZS aj v Pieninách, na Dunajci sa totiž prevrátil kajak s trojčlennou poľskou rodinou. Foto: Horská záchranná služba Foto: Horská záchranná služba

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vysoké Tatry/Červený Kláštor 4. mája (TASR) - Horskí záchranári museli vo štvrtok (3.5.) večer pomáhať poľským turistom v Pieninách i vo Vysokých Tatrách. Z Horskej záchrannej služby (HZS) informovali, že v prvom prípade žiadali prostredníctvom tiesňovej linky dvaja Poliaci o pomoc pre 33-ročného kamaráta, ktorý uviazol v strednej časti Batizovskej próby smerom na Gerlachovský štít.Turista nemal potrebné vybavenie ani teplé oblečenie, bol vyčerpaný a nedokázal samostatne zísť. Poliaci poskytli záchranárom HZS jeho telefónne číslo a GPS súradnice. Mobilný telefón bol však nedostupný.uviedla HZS.Podľa vyjadrenia Poliakov sa pri schádzaní v západnej stene Gerlachovského masívu rozdelili. Dvaja zo skupiny, vybavení stúpacími železami a cepínmi zostúpili, no ich kamarát ostal v exponovanom teréne sám. Na pomoc mu odišli dvaja záchranári HZS zo Starého Smokovca, ktorí po príchode postihnutého zateplili, poskytli mu tekutiny a začali s ním zostupovať do doliny. Poliak bol na krátkom lane za pomoci lanovej techniky postupne bezpečne spúšťaný do chodeckého terénu. V sprievode záchranárov následne prešiel ku Sliezskemu domu a bol transportovaný do domu HZS v Starom Smokovci. Záchranná akcia sa skončila krátko pred 5. hodinou.Vo večerných hodinách zasahovali záchranári HZS aj v Pieninách, na Dunajci sa totiž prevrátil kajak s trojčlennou poľskou rodinou. Rodičia pritom skončili na poľskej strane a päťročný syn na slovenskej strane rieky.uvádza ďalej HZS na svojej stránke s tým, že rodičia chlapca z prevrátenej lode boli bez zranení. Záchranná akcia prebehla v spolupráci s poľskými kolegami, na mieste zasahovali aj príslušníci slovenskej polície. Záchranári následne dopravili rodinu do Poľska.