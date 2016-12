Horskí záchranári pomáhali slovenským turistom na Hrebienku

Foto: Ilustračné foto: TASR/AP Foto: Ilustračné foto: TASR/AP

Vysoké Tatry 30. decembra (TASR) - Horskí záchranári pomáhali dnes dvom turistom vo Vysokých Tatrách. Muž utrpel pravdepodobne zlomeninu dolnej končatiny, žena stehennej kosti. Horská záchranná služba (HZS) o tom informuje na svojej webovej stránke.Slovenský turista (37) si počas sánkovania nárazom do prekážky spôsobil asi zlomeninu dolnej končatiny v oblasti členka. Nachádzal sa pri hornej stanici pozemnej lanovej dráhy na Hrebienku. Záchranári HZS mu poskytli prvú pomoc, končatinu zafixovali a snežným skútrom transportovali do Starého Smokovca, kde ho odovzdali posádke rýchlej zdravotnej pomoci.Krátko nato požiadali náhodní turisti o pomoc pre 64–ročnú ženu slovenskej národnosti, ktorá sa na magistrále medzi Hrebienkom a Rainerovou chatou pošmykla a pri páde utrpela pravdepodobne zlomeninu stehennej kosti. Po ošetrení a zafixovaní zranenej končatiny ju rovnako previezli do Starého Smokovca, odkiaľ pokračovala na ďalšie ošetrenie do popradskej nemocnice.