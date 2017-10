Horskí záchranári pomáhali turistovi s vážnymi psychickými problémami

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vysoké Tatry 16. októbra (TASR) - Zamestnanec Téryho chaty vo Vysokých Tatrách v nedeľu (15.10.) podvečer na Horskú záchrannú službu (HZS) oznámil, že sa u nich nachádza človek s vážnymi psychickými problémami a potrebuje pomoc. Z HZS TASR informovali, že po konzultácii s lekárom odišli na chatu dvaja horskí záchranári.Ďalšia skupina ôsmich záchranárov vyštartovala zo Starého Smokovca na Zamkovského chatu, kde najprv čakali na pokyny, v prípade, že by 45-ročného slovenského turistu bolo treba odniesť z chaty za pomoci transportných prostriedkov. Napokon skupina záchranárov na Téryho chatu pokračovala, aby muža dostali po upokojení do bezpečia.Pacient, po podaní liekov na upokojenie, zostúpil spolu so záchranármi až na Hrebienok, kde ho prevzala za prítomnosti príslušníkov Policajného zboru posádka rýchlej zdravotnej pomoci. Záchranná akcia, ktorej sa zúčastnilo päť profesionálnych a päť dobrovoľných zmluvných záchranárov HZS, bola ukončená po polnoci.