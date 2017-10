Horskí záchranári pomohli zranenému turistovi: Spadol z Jastrabej veže

Chata pri Zelenom plese je počas zimy ponorená v tieni. Slnečným lúčom sem bránia preniknúť mohutné hradby tatranských štítov. Prvé slnečné lúče osvetlia chatu koncom zimy, ale len veľmi krátko. Na snímke v tieni Chata Zelené pleso, vpravo hore slnkom osvetlená Jastrabia veža. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Vysoké Tatry 14. októbra (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v piatok (13.10.) večer turistovi, ktorý spadol počas zostupu vo východnej stene Jastrabej veže. Z Horskej záchrannej služby (HZS) informovali, že pádom dlhým približne 15 metrov si poranil pravú časť zadného hrudného koša.HZS kvôli podozreniu na zlomeninu rebier a poranenie chrbtice požiadala o súčinnosť aj leteckých záchranárov z Popradu, tí však na miesto pre nepriaznivé podmienky letieť nemohli. Zranenému tak odišlo v prvej záchrannej skupine pozemne na pomoc šesť záchranárov HZS z Oblastného strediska Vysoké Tatry.Po príchode na miesto 50–ročného muža vyšetrili, poskytli mu neodkladnú prvú pomoc, nabalili ho do vákuového matraca, zateplili a pripravili na transport.Na nosidlách ho potom 250 metrov pomocou lán spúšťali do Červenej dolinky, kde prišla druhá podporná skupina v zložení ďalších štyroch záchranárov. Následne turistu transportovali pomocou nosidiel ku Chate pri Zelenom plese, odkiaľ ho terénnym vozidlom previezli na zastávku Kežmarskej Bielej vody.Tu pacienta odovzdali privolanej posádke Rýchlej lekárskej pomoci na prevoz do nemocnice. Záchranári sa vrátili na základňu, pričom záchranná akcia bola ukončená hodinu po polnoci.