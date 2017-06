Horskí záchranári úspešne resuscitovali staršieho muža

Ilustračné foto. Foto: TASR - LZZS ATE Poprad Foto: TASR - LZZS ATE Poprad

Demänovská Dolina 17. júna (TASR) - Horskí záchranári dnes v blízkosti Demänovskej ľadovej jaskyne v Demänovskej doline pomáhali 61-ročnému turistovi, ktorý pociťoval nevoľnosť v oblasti hrudníka. Starší muž tesne po ich príchode na miesto upadol do bezvedomia.informuje Horská záchranná služba (HZS) na svojej internetovej stránke.Na miesto prišla aj posádka Rýchlej lekárskej pomoci, ktorá pacienta prevzala do starostlivosti. Za monitorovania vitálnych funkcií ho transportovali do nemocnice v Liptovskom Mikuláši, pokračuje HZS.