Horskí záchranári varujú pred vetrom, prechod cez sedlá neodporúčajú

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vysoké Tatry 17. septembra (TASR) – Horská záchranná služba (HZS) varuje návštevníkov Vysokých Tatier, že v priebehu dnešného dňa sa v horských polohách nad 1500 metrov očakáva miestami výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť až do 100 kilometrov za hodinu.Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) je predpokladaná rýchlosť vetra v danom ročnom období a v oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, predovšetkým pre horolezectvo a turistiku. SHMÚ vydal pre okres Poprad v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa pred silným vetrom, ktorá má platiť do pondelka (18.9.).Horskí záchranári zároveň upozorňujú, že chodníky môžu byť v dôsledku zrážok šmykľavé. "upozornila HZS prostredníctvom svojej internetovej stránky. V okrese Poprad je zároveň vydaná aj výstraha prvého stupňa pred dažďom, ktorá platí do pondelka 18. septembra.