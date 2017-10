Horskí záchranári viackrát zasahovali v poslednú septembrovú sobotu

Na snímke leteckí záchranári z Popradu pomáhajú vo Vysokých Tatrách poľskému turistovi, ktorý si pri Chate pod Rysmi zranil dolnú končatinu a v túre už nedokázal sám pokračovať. Foto: TASR/Letecká záchranná služba Foto: TASR/Letecká záchranná služba

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 1. októbra (TASR) - V poslednú septembrovú sobotu (30.9.) zasahovali horskí záchranári vo viacerých horských oblastiach. Horská záchranná služba (HZS) o tom informovala na svojej internetovej stránke.Predpoludním bol do Domu HZS privezený 17-ročný chlapec maďarskej národnosti, ktorý sa počas výletu vo Vysokých Tatrách stratil svojej skupine. Na Hrebienku ho našiel zamestnanec hotela.Popoludní prišla žiadosť o pomoc z východnej steny Ľadového štítu. Svedkovia prostredníctvom tiesňovej linky 18300 oznámili pád muža z Ľadovej štrbiny smerom do Malej Studenej doliny. Muž (54) slovenskej národnosti utrpel, bohužiaľ, pádom v ťažkom a exponovanom teréne poranenia nezlučiteľné so životom.informuje HZS.V podvečerných hodinách prijalo operačné stredisko HZS prostredníctvom tiesňovej linky 112 žiadosť o pomoc pod Lavínové sedlo vo Vysokých Tatrách.informuje HZS.Len tri minúty po nahlásení výpadku pod Lavínovým sedlom zazvonila tiesňová linka opäť. O pomoc žiadali dve ženy českej národnosti, ktoré boli bez zranení, no uviazli tesne pod Zadným Gerlachom. Horolezkyne museli, podobne ako piati horolezci v predchádzajúci deň, prečkať noc do rána.Posledná sobotná žiadosť o pomoc prišla z Lomnického štítu. Počas zostupu zablúdili dvaja horolezci slovenskej národnosti a v tme sa obávali ďalšieho postupu. Aj tieto osoby museli prečkať noc, ráno im pomohli dostať sa do bezpečia záchranári HZS v súčinnosti s letkou MV SR, ktorí do oblasti Lomnického štítu leteli krátko potom, čo z oblasti Zadného Gerlachu evakuovali uviaznuté Češky.