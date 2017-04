HORSKÝ: Vytvorenie kontrolnej skupiny posilňuje rolu parlamentov

Na snímke predseda NR SR Andrej Danko Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian

Bratislava 25. apríla (TASR) – Tým, že účastníci konferencie šéfov parlamentov členských krajín EÚ do svojho programu začlenili aj požiadavku vytvorenia Spoločnej kontrolnej skupiny na kontrolu činnosti Europolu (európsky policajný úrad), ide po dlhom období o krok, ktorý posilňuje rolu národných parlamentov v EÚ. "" povedal pre TASR politológ Michal Horský na margo summitu, ktorý sa konal v pondelok (24.4.) v Bratislave.Predmetom stretnutia účastníkov konferencie okrem iného bolo zhodnotenie úlohy Slovenska v rámci predsedníctva v Rade EÚ počas druhej polovice minulého roka." zdôraznil Horský.Lídri zákonodarných zborov, ktorí sa stretli na konferencii v pondelok (24.4.) v Bratislave sa dohodli, že národné parlamenty členských štátov EÚ vytvoria Spoločnú parlamentnú kontrolnú skupinu na kontrolu činnosti Europolu, pričom každý členský štát bude do nej nominovať do štyroch členov. Bez ohľadu na ich počet však bude mať každá krajina v komisii jeden hlas.Európsky parlament bude mať v tejto komisii 16 členov. Nový orgán bude zasadať dvakrát ročne, raz v Bruseli a raz na území predsedajúcej krajiny. Prvý raz sa má zísť už na jeseň 2017. Zástupcov za Slovensko vyberie Národná rada SR.