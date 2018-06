Horúca sobota nás bude lákať k vode, no možno prinesie i dážď

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Počasie v regiónoch:

Na západnom Slovensku prevažne oblačno, možnosť prehánok alebo búrok, najnižšie ranné teploty 18 až 15 a najvyššie denné teploty 25 až 28 stupňov C.



Na strednom Slovensku prevažne oblačno, možnosť prehánok alebo búrok, najnižšie ranné teploty 17 až 12 a najvyššie denné 23 až 27 stupňov C.



Na východnom Slovensku prevažne oblačno, možnosť prehánok alebo búrok, najnižšie ranné teploty 17 až 13 a najvyššie denné 23 až 27 stupňov C.

Počasie na horách:

Vo výške 1000 m prevažne oblačno, možnosť prehánok alebo búrok, najnižšia ranná teplota 11 a najvyššia denná 20 stupňov C.



Vo výške 1500 m prevažne oblačno, možnosť prehánok alebo búrok, najnižšia ranná teplota 9 a najvyššia denná 16 stupňov C.



Vo výške 2000 m prevažne oblačno, možnosť prehánok alebo búrok, najnižšia ranná teplota 6 a najvyššia denná 12 stupňov C.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. júna (TASR) - Sobota bude podľa predpovede polooblačná až oblačná, na mnohých miestach sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Teploty sa budú pohybovať medzi 23 až 28 stupňami Celzia.