Horúčavy by mali niektoré časti Slovenska potrápiť aj v ďalších dňoch

Bratislava 20. júla (TASR) - Vysoké teploty dosahujúce 33 až 34 stupňov Celzia by mali potrápiť niektoré južné časti stredného a východného Slovenska aj v piatok 21. júla. Výstraha prvého stupňa je predbežne vyhlásená pre časť Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).V Banskobystrickom kraji platí výstraha pre okresy Revúca a Rimavská Sobota. V Prešovskom kraji by s horúčavami mali počítať obyvatelia okresov Humenné a Vranov nad Topľou. V Košickom kraji sa výstraha týka okresov Košice-mesto, Košice-okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance a Trebišov.uvádza SHMÚ na svojej webovej stránke. Výstraha platí od 14.00 do 18.00 h.Niektoré časti Slovenska by horúčavy mali potrápiť aj v sobotu 22. júla. V tejto súvislosti vydali meteorológovia výstrahu prvého stupňa pre niektoré okresy Trnavského (okresy Dunajská Streda a Galanta), Nitrianskeho (okresy Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky a Šaľa), Banskobystrického (okresy Kupina a Veľký Krtíš) a Košického kraja (okresy Michalovce, Sobrance a Trebišov). Výstraha platí od 14.00 do 18.00 h.