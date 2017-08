HORÚČAVY sa vracajú: V týchto krajoch sa poriadne zapotíme

Ilustračná snímka. Foto: TASR/ Jakub Kotian Foto: TASR/ Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. augusta (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na stredu (9.8.) a na štvrtok (10.8.) výstrahy pred vysokými teplotami. Informuje o tom na svojej internetovej stránke.V stredu môže teplota miestami vystúpiť na 33 stupňov Celzia. Výstraha prvého stupňa platí pre Bratislavský, Banskobystrický, Košický, Nitriansky a Trnavský kraj od 13.00 h do 18.00 h.Vo štvrtok vydali meteorológovia výstrahu druhého stupňa takmer pre celé územie Slovenska okrem Žilinského kraja, kde platí aj naďalej výstraha prvého stupňa. Teplota sa miestami môže vyšplhať až na 37 stupňov Celzia.uviedli.Horúčavy predstavujú záťaž pre každý organizmus. Viac sú ohrozené ženy, kolabujú častejšie ako muži. Takisto treba dávať pozor na deti a seniorov. Počas horúčav treba dodržiavať pitný režim. Dospelý človek by mal počas dňa vypiť najmenej tri litre vody, a to v menších dávkach, radí Úrad verejného zdravotníctva SR.Vysoké teploty sú záťažou i pre vtáctvo v mestách. Operencom možno pomôcť jednoducho, na okenný parapet či záhradku stačí dať nízku misku s vodou, napríklad z kvetináča. Horúčavy predstavujú aj potenciálne nebezpečenstvo pre tvorbu požiarov.