HORÚČAVY sú späť: Časť Slovenska dnes potrápia vysoké teploty

Bratislava 26. augusta (TASR) - Obyvatelia na západe a juhu stredného Slovenska by počas dnešného dňa mali počítať s vysokými teplotami.Tie môžu vystúpiť až na 33 - 34 stupňov Celzia. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).Meteorológovia preto vydali výstrahu prvého stupňa, ktorá platí od 13.00 h do 17.00 h.