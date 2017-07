Horúčavy v Iraku si vynútili neplánovaný návrat Airbusu do Nemecka

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 19. júla (TASR) - S mottom Bezpečnosť má najvyššiu prioritu sa po medzipristátí a doplnení paliva v tureckej Ankare vrátil do nemeckého Frankfurtu nad Mohanom Airbus A320 spoločnosti Lufthansa smerujúci pôvodne so 118 pasažiermi na palube do irackého Arbílu. V cieľovej destinácii totiž ortuť teplomerov vystúpila až na 45 stupňov Celzia.Informáciu o utorkovom neplánovanom návrate prinieslo dnes internetové vydanie denníka Bild s odvolaním sa na hovorkyňu Lufthansy.Jednotlivé typy lietadiel majú limity týkajúce sa vonkajšej teploty a u spomínaného typu Airbusov bezpečnostné smernice stanovujú túto hranicu na úrovni 44 stupňov Celzia.